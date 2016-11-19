 Adanaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Adanaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım

    Turgay Şeren Sezonu 11. hafta mücadelesinde , 'a konuk oluyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

    Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Arena'da 2-1 yenen , 'a konuk oluyor. Siyah-Beyazlılar'da Caner, Talisca, Tosic, Adriano ve Rhodolfo maç kadrosuna dahil edilmedi.

    Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan yapıyor.

    Ligde 2. sırada bulunan ve bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, ligin yeni takımlarından Adanaspor karşısında 3 puan alarak lider Mepidol Başakşehir'den maç fazlasıyla da olsa koltuğu almak amacında.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş:     Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Tolgay, Cenk, Aboubakar.

    Adanaspor: Karacic, Digao, Vieira, Ramos, Diniz, Koman, Tevfik, Bekir, Roni, Renan, Magaye.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:55
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