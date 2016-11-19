Adanaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Arena'da 2-1 yenen Beşiktaş, Adanaspor'a konuk oluyor. Siyah-Beyazlılar'da Caner, Talisca, Tosic, Adriano ve Rhodolfo maç kadrosuna dahil edilmedi.



Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan yapıyor.



Ligde 2. sırada bulunan ve bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, ligin yeni takımlarından Adanaspor karşısında 3 puan alarak lider Mepidol Başakşehir'den maç fazlasıyla da olsa koltuğu almak amacında.





Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Tolgay, Cenk, Aboubakar.Karacic, Digao, Vieira, Ramos, Diniz, Koman, Tevfik, Bekir, Roni, Renan, Magaye.