Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Adanaspor'a konuk oluyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Arena'da 2-1 yenen Beşiktaş, Adanaspor'a konuk oluyor. Siyah-Beyazlılar'da Caner, Talisca, Tosic, Adriano ve Rhodolfo maç kadrosuna dahil edilmedi.
Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan yapıyor.
Ligde 2. sırada bulunan ve bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, ligin yeni takımlarından Adanaspor karşısında 3 puan alarak lider Mepidol Başakşehir'den maç fazlasıyla da olsa koltuğu almak amacında.
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Tolgay, Cenk, Aboubakar.
Adanaspor: Karacic, Digao, Vieira, Ramos, Diniz, Koman, Tevfik, Bekir, Roni, Renan, Magaye.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:55
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 22
Yorum
Emre Adam alçak gönüllü olduğu için böyle bir açıklama yapmış Galatasaraylilar da övünüyor, yoksa ligde aynı anda hem asist hem gol kralı olmuş bir 10 numaradan bahsediyoruz krAlex
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 22
Yorum
G.Hagi Dünyanın en iyi 2 kulübü Barça ve Real de oynamış, Romanya milli takımının yıllarca kaptanlığını ve önderliğini yapmış, Galatasaray ile avrupa kupaları kaldırmış bir lideri Alex ile kıyaslamak büyük saygısızlık.
- Galatasaray, Daçka'yı devirdi!
Toplam 1
Yorum
isminiz Ilk 8 zor degil
Adanaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.