 Adana'daki izdiham Tolga'yı kızdırdı – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Adana'daki izdiham Tolga'yı kızdırdı

    Adana'daki izdiham Tolga'yı kızdırdı

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maç için Adana'ya geldi. Siyah-beyazlıların yoğun ilgisi sonrası kaleci , kendisini çekiştiren bir taraftara tepki gösterdi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı takımın kadrosunda Dusko Tosic, Adriano Correia, Luiz Rhodolfo ve Necip Uysal yer almadı.

    Beşiktaş kafilesini havalimanında taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Futbolcu ve teknik heyet lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı. Taraftarların ilgisi nedeniyle oyuncuları taşıyan otobüs bir süre bekledikten sonra kafilenin konaklayacağı otele hareket etti.

    Takımın kalacağı otelde bekleyen taraftarlar da futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlıların yoğun ilgisi sonrası kaleci , kendisini çekiştiren bir taraftara tepki gösterdi.

    Adanaspor-Beşiktaş maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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