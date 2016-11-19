15 maçtır yenilmediler
Beşiktaş bu sezon oynadığı 15 resmi maçta da (normal süre ve uzatma) sahadan yenik ayrılmadı.
Kartal 15 maçın 8'ini kazanırken 7 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Süper Kupa maçını penaltı vuruşları sonucu yitiren Beşiktaş oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. (toplam 28 gol) Beşiktaş böylece 2002-03 sezonunda sonra ilk kez tüm resmi maçlar baz alındığında Kasım ayına yenilgi almadan girdi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
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