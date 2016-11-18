Transfer harekatı

Teknik direktör Şenol Güneş’in ara transfer döneminde takıma takviye istemesi üzerine yönetim düğmeye bastı. Öncelikle kanat ve forvet arkasını güçlendirmen isteyen siyah-beyazlılar PSG’den Ben Arfa’yı kiralık düşünüyor. Stoper için sezon başı gündemde olan Yaroslav Rakitskiy için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in kapısı çalınacak. Scout ekibinin listesindeki bir diğer isim de hem kanatta hem de forvet oynayan 22 yaşındaki Viktor Fischer oldu.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında yapılacak olan transferlerle ilgili olarak düğmeye bastı. Kara Kartal'da ilk hedef hem kanatlarda oynayabilen hem de forvet arkasında görev yapabilecek kaliteli bir ismi kadroyla katmak. Bu konuda transfer heyetinin, geçtiğimiz günlerde Paris'e ciddi bir çıkarma yaptığı ve bazı menajerlerle görüştüğü öğrenildi. Yetkililerin Paris çıkarmasında, Ben Arfa ile ilgili nabız yokladığı belirtilirken; siyah- beyazlıların PSG'ye yüksek bedelle transfer olan ancak istediği verimi alamayan Fransız yıldız için sezon sonuna kadar kiralık transfer etme teklifini sunacakları ifade edildi.



OPSİYONLU ANLAŞMA

Kara Kartal'da ikinci sırada stoper mevkiine bir takviye düşünülüyor. Siyah-beyazlılar, Vida ve Gil ile birlikte stoper transferi lisesinin üst sırasında yer alan Yaroslav Rakitskiy'yi tekrar gündemine aldı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, sol stoper oynayan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncu için daha önce 8 milyon euro bonservis istemişti. Yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçen Beşiktaş, 27 yaşındaki başarılı oyuncu için bir kez daha Ukrayna temsilcisinin kapısını çalacak. Kara Kartal'ın Yaroslav Rakitskiy için yarım sezon kiralık, ardından satın alma opsiyonuyla bir sözleşme önermesi bekleniyor.



FORMA GİYEMİYOR

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, asıl mevkii sol kanat olan ama sağda da hatta zorda kalındığında forvette de oynayacak bir isim alınması için yönetime başvuruda bulunduğu ifade edildi. 10'a yakın futbolcunun bulunduğu bu listede tecrübeli teknik adamın en fazla ilgisini çeken ise M'Boro'da forma giyen Danimarkalı Viktor Fischer oldu.

22 yaşındaki oyuncunun sağ ayaklı olmasına rağmen solda oynaması ve forvet özelliklerinin de bulunması Güneş'i etkiledi.

M'Boro'ya 5 milyon euro'ya transfer olmasına rağmen çok fazla şans bulamaması da bir başka avantaj olarak öne çıktı.