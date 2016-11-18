 The Sun: Töre gönderilecek – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    The Sun: Töre gönderilecek

    The Sun: Töre gönderilecek

    İngiliz Gazetesi, ’ın devre arasında göndermeyi düşündüğü oyuncuların içine ’yi de dahil etti

    Sezon başında İngiliz kulübü 'a kiralanan 'nin ara transferde takımdan ayrılacağı İngiliz basınında da yer almaya başladı. The Sun gazetesi, West Ham'ın transfer çalışmalarına yönelik derlediği haberinde devre arasında gönderilmesi planlanan oyuncuların içine Gökhan Töre'yi de dahil etti. Haberde Slaven Bilic'in sezon başında ısrarla istediği Gökhan Töre'den memnun olmadığı ve sözleşmesinin fesih edilerek takımdan gönderileceği ifade edildi.

    YÖNETİM BEKLEMEDE
    Devre arasında transfer önceliğini kanatlarda oynayacak oyuncu olarak belirleyen siyah-beyazlılar ise Töre için West Ham'ın çizeceği yol haritası bekliyor. Resmi olarak futbolcuyu istemeyi düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, sadece West Ham'ın Töre için ödediği kiralama ücretinin yarısını istememesi veya sözleşmesinin fesih edilmesi halinde bu transfere yeşil ışık yakmayı planlıyor. 3 milyon euro kiralama, 13 milyon euro satın alma opsiyonu ile West Ham'a kiralanan Gökhan Töre; İngiliz ekibinde 6'sı ilk 11 olmak üzere 8 maçta görev aldı ve sadece 1 asist yapabildi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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