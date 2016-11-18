The Sun: Töre gönderilecek
İngiliz Gazetesi, West Ham’ın devre arasında göndermeyi düşündüğü oyuncuların içine Gökhan Töre’yi de dahil etti
Sezon başında İngiliz kulübü West Ham'a kiralanan Gökhan Töre'nin ara transferde takımdan ayrılacağı İngiliz basınında da yer almaya başladı. The Sun gazetesi, West Ham'ın transfer çalışmalarına yönelik derlediği haberinde devre arasında gönderilmesi planlanan oyuncuların içine Gökhan Töre'yi de dahil etti. Haberde Slaven Bilic'in sezon başında ısrarla istediği Gökhan Töre'den memnun olmadığı ve sözleşmesinin fesih edilerek takımdan gönderileceği ifade edildi.
YÖNETİM BEKLEMEDE
Devre arasında transfer önceliğini kanatlarda oynayacak oyuncu olarak belirleyen siyah-beyazlılar ise Töre için West Ham'ın çizeceği yol haritası bekliyor. Resmi olarak futbolcuyu istemeyi düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, sadece West Ham'ın Töre için ödediği kiralama ücretinin yarısını istememesi veya sözleşmesinin fesih edilmesi halinde bu transfere yeşil ışık yakmayı planlıyor. 3 milyon euro kiralama, 13 milyon euro satın alma opsiyonu ile West Ham'a kiralanan Gökhan Töre; İngiliz ekibinde 6'sı ilk 11 olmak üzere 8 maçta görev aldı ve sadece 1 asist yapabildi.
YÖNETİM BEKLEMEDE
Devre arasında transfer önceliğini kanatlarda oynayacak oyuncu olarak belirleyen siyah-beyazlılar ise Töre için West Ham'ın çizeceği yol haritası bekliyor. Resmi olarak futbolcuyu istemeyi düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, sadece West Ham'ın Töre için ödediği kiralama ücretinin yarısını istememesi veya sözleşmesinin fesih edilmesi halinde bu transfere yeşil ışık yakmayı planlıyor. 3 milyon euro kiralama, 13 milyon euro satın alma opsiyonu ile West Ham'a kiralanan Gökhan Töre; İngiliz ekibinde 6'sı ilk 11 olmak üzere 8 maçta görev aldı ve sadece 1 asist yapabildi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
The Sun: Töre gönderilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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