Tam saha pres
Tecrübeli teknik adam, galibiyetin anahtarının orta sahada olduğunu belirterek, “Sahanın her yerinde baskı ve pres istiyorum” diye konuştu
Yarın oynanacak Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş taktik provaları tamamladı. Galibiyetin anahtarının orta sahada olduğunu belirten Güneş, rakibi çözebilmek için top rakipteyken mümkün olabildiğince önde rakibi durdurup topu kazanmaları gerektiğini anlattı. Sahanın her yerinde rakibe pres isteyen Güneş, rakibin kendi yarı sahalarına geçmesine izin vermemeleri istedi. Hücum hattındaki futbolcularından da önde baskı istedi. Futbolcularından topa sahip olmak için takım halinde pres isteyen Güneş, takım halinde hücumla gol şanslarının artacağını söyledi.
FORVETE ÖZEL UYARI
Şenol Güneş oyuncularının gol pozisyonlarında bitirici vuruşlar yapmalarını istedi. Özellikle tek vuruş konusunda uyarılar yapan tecrübeli hoca forvetlerden kaleyi gördükleri anda korkmadan şut atmalarını talep etti.
FORVETE ÖZEL UYARI
Şenol Güneş oyuncularının gol pozisyonlarında bitirici vuruşlar yapmalarını istedi. Özellikle tek vuruş konusunda uyarılar yapan tecrübeli hoca forvetlerden kaleyi gördükleri anda korkmadan şut atmalarını talep etti.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Tam saha pres haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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