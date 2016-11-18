 Tam saha pres – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Tam saha pres

    Tam saha pres

    Tecrübeli teknik adam, galibiyetin anahtarının orta sahada olduğunu belirterek, “Sahanın her yerinde baskı ve pres istiyorum” diye konuştu

    Yarın oynanacak Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör taktik provaları tamamladı. Galibiyetin anahtarının orta sahada olduğunu belirten Güneş, rakibi çözebilmek için top rakipteyken mümkün olabildiğince önde rakibi durdurup topu kazanmaları gerektiğini anlattı. Sahanın her yerinde rakibe pres isteyen Güneş, rakibin kendi yarı sahalarına geçmesine izin vermemeleri istedi. Hücum hattındaki futbolcularından da önde baskı istedi. Futbolcularından topa sahip olmak için takım halinde pres isteyen Güneş, takım halinde hücumla gol şanslarının artacağını söyledi.

    FORVETE ÖZEL UYARI
    Şenol Güneş oyuncularının gol pozisyonlarında bitirici vuruşlar yapmalarını istedi. Özellikle tek vuruş konusunda uyarılar yapan tecrübeli hoca forvetlerden kaleyi gördükleri anda korkmadan şut atmalarını talep etti.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:36
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