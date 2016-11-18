Sakatları rske etmeyecek
BEŞİKTAŞ'ta Necip Uysal'ın, Alkmaar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında kendisini zorlaması Şenol Güneş'in geri adım atmasına neden oldu. Tecrübeli teknik adam takımdan ayrı çalışan Necip'i, Adanaspor karşısında zorlamama, ayrıca tam olarak iyileşen ancak takıma dün katılan Dusko Tosic'i de Benfica maçını düşünerek riske atmama kararı aldığı ifade edildi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Sakatları rske etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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