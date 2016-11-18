 Sakatları riske etmeyecek – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Sakatları riske etmeyecek

    Sakatları riske etmeyecek
    BEŞİKTAŞ'ta Necip Uysal'ın, Alkmaar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında kendisini zorlaması Şenol Güneş'in geri adım atmasına neden oldu. Tecrübeli teknik adam takımdan ayrı çalışan Necip'i, Adanaspor karşısında zorlamama, ayrıca tam olarak iyileşen ancak takıma dün katılan Dusko Tosic'i de Benfica maçını düşünerek riske atmama kararı aldığı ifade edildi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:27
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