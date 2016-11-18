Sakatları riske etmeyecek
BEŞİKTAŞ'ta Necip Uysal'ın, Alkmaar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında kendisini zorlaması Şenol Güneş'in geri adım atmasına neden oldu. Tecrübeli teknik adam takımdan ayrı çalışan Necip'i, Adanaspor karşısında zorlamama, ayrıca tam olarak iyileşen ancak takıma dün katılan Dusko Tosic'i de Benfica maçını düşünerek riske atmama kararı aldığı ifade edildi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sakatları riske etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.