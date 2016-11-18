Kara Kartal Adana yolcusu
Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Adana'ya gidiyor. Saat 14.00'te Ümraniye'de son idmanını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından Adana'ya giderek burada kampa girecek. Kara Kartallar dün sabahki idmanda, taktik programın yer aldığı yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamlandı. Antrenmana U-21'den de 7 genç oyuncu katıldı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Kara Kartal Adana yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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