 Kara Kartal Adana yolcusu – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Kara Kartal Adana yolcusu

    Kara Kartal Adana yolcusu
    Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Adana'ya gidiyor. Saat 14.00'te Ümraniye'de son idmanını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından Adana'ya giderek burada kampa girecek. Kara Kartallar dün sabahki idmanda, taktik programın yer aldığı yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamlandı. Antrenmana U-21'den de 7 genç oyuncu katıldı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:14
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