Kara Kartal Adana yolcusu

Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Adana'ya gidiyor. Saat 14.00'te Ümraniye'de son idmanını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından Adana'ya giderek burada kampa girecek. Kara Kartallar dün sabahki idmanda, taktik programın yer aldığı yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamlandı. Antrenmana U-21'den de 7 genç oyuncu katıldı.