Birlik beraberlik olsun!
Beşiktaşlı?? yönetici Ahmet Ürkmezgil, Pazar günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi için "Birlik beraberlik olsun" yorumunu yaptı.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, "Derbinin skoruna bakmıyoruz biz kendi işimize bakıyoruz. İnşallah derbi dostluk içerisinde geçer. Allah birlik beraberliklerini bozmasın (gülerek), hiçbir maç kolay değil" ifadesini kullandı. ÜRKMEZGİL, Şenol Güneş ile mukavele uzatılması konusuyla ilgili de "Zamanı geldiğinde mutlaka sözleşme yenilenecektir" yorumunu yaptı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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