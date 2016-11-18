Beşiktaşlı?? yönetici Ahmet Ürkmezgil, Pazar günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi için "Birlik beraberlik olsun" yorumunu yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, "Derbinin skoruna bakmıyoruz biz kendi işimize bakıyoruz. İnşallah derbi dostluk içerisinde geçer. Allah birlik beraberliklerini bozmasın (gülerek), hiçbir maç kolay değil" ifadesini kullandı. ÜRKMEZGİL, Şenol Güneş ile mukavele uzatılması konusuyla ilgili de "Zamanı geldiğinde mutlaka sözleşme yenilenecektir" yorumunu yaptı.