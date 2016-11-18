 Beşiktaş'a transfer yasağı geldi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Beşiktaş'a transfer yasağı geldi

    Beşiktaş'a transfer yasağı geldi

    Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'na eski başantrenör ve oyunculara yapılmayan ödemeler nedeniyle FIBA tarafından transfer yasağı getirildi.

    Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, eski başantrenör Henrik Dettmann ile eski oyuncular Scottie Reynolds ve JaJuan Johnson'a yapılmayan ödemeler nedeniyle takıma verilen transfer yasağının büyütülecek bir durum olmadığını söyledi.

    Kumuşoğlu, karşı taraflarla ihtilaflı olduklarını anımsatarak, "Zaman zaman böyle sıkıntılar olabilir. Muhataplarımızla ihtilaflı olduğumuz konular var. Karşı taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bize sıkıntı verecek bir durum yok. Mutabakata vardığımız anda aradaki ihtilaflı durum giderilecek ve yasak kalkacak." ifadelerini kullandı.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:34
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