Beşiktaş'a transfer yasağı geldi
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'na eski başantrenör ve oyunculara yapılmayan ödemeler nedeniyle FIBA tarafından transfer yasağı getirildi.
Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, eski başantrenör Henrik Dettmann ile eski oyuncular Scottie Reynolds ve JaJuan Johnson'a yapılmayan ödemeler nedeniyle takıma verilen transfer yasağının büyütülecek bir durum olmadığını söyledi.
Kumuşoğlu, karşı taraflarla ihtilaflı olduklarını anımsatarak, "Zaman zaman böyle sıkıntılar olabilir. Muhataplarımızla ihtilaflı olduğumuz konular var. Karşı taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bize sıkıntı verecek bir durum yok. Mutabakata vardığımız anda aradaki ihtilaflı durum giderilecek ve yasak kalkacak." ifadelerini kullandı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:34
- Muslera müjdesi
Toplam 1
Yorum
CEM ÇOK SEVİNDİM . GÜZEL HABER
- İşte verdiği cevap
Toplam 1
Yorum
AhmetGS abi doğru yanlış bilinmez ama çok profesyonelce konuşmuş
- Benfica biletleri kapış kapış
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok ama çok kritik maç.Yenersek büyük ihtimal guptan çıkıyoruz.Yenemezsek iş son maça kalıyor.İşimizi şansa bırakmamak için kazanmak zorundayız.
Beşiktaş'a transfer yasağı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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