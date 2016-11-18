Benfica biletleri kapış kapış
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Benfica ile 23 Kasım Çarşamba Vodafone Arena'da yapacağı maçın biletleri satışa sunulduğu gibi kapışıldı. Dün 130 ila 395 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlerin tamamına yakını kısa süre içerisinde satıldı. Dün akşam saatlerinde sadece VIP ve 1903 tribünlerinde sınırlı sayıda yer kalırken, bu biletlerin de maç gününe kadar satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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