 Benfica biletleri kapış kapış – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Benfica biletleri kapış kapış

    Benfica biletleri kapış kapış
    Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Benfica ile 23 Kasım Çarşamba Vodafone Arena'da yapacağı maçın biletleri satışa sunulduğu gibi kapışıldı. Dün 130 ila 395 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlerin tamamına yakını kısa süre içerisinde satıldı. Dün akşam saatlerinde sadece VIP ve 1903 tribünlerinde sınırlı sayıda yer kalırken, bu biletlerin de maç gününe kadar satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:17
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