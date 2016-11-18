 Beck’ten Gomez’e gönderme! – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beck’ten Gomez’e gönderme!

    Beck’ten Gomez’e gönderme!

    Beşiktaş’ın Alman yıldızı , Türkiye’deki politik iklimi bahane ederek ülkesine dönen vatandaşı Gomez’i eleştirdi

    Siyah-beyazlıların Alman futbolcusu 'ten Türkiye'deki politik iklimi eleştirerek ülkesine dönen vatandaşı Mario Gomez'e tokat gibi cevap geldi.

    Beck yaptığı açıklamada, "Ben gözlerini kapatan ve her şeyi gizleyen biri değilim. Elbette, çok şey yaşıyorsunuz, hem Türkiye'de hem de Almanya'da... Bununla birlikte, ben bir futbolcuyum ve sahada neler olduğuna konsantre ediyorum kendimi. Bence en iyi atletlerden birisi olsanız da, siyasetçilerle ve uzmanlarla bir tartışmaya girmemiz beklenemez. Sen kendi payına olanları alırsın, onlar kendi payına olanları alır. Ancak günlük yaşamınızı buna göre yönetemezsiniz" yorumunu yaptı.

    Beck, bu açıklamalarıyla Türkiye'de yaşananların dünyanın her ülkesinde yaşandığını ve bunun bir ayrılık sebebi olmayacağını ifade etti.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beck’ten Gomez’e gönderme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.