Beck’ten Gomez’e gönderme!
Beşiktaş’ın Alman yıldızı Andreas Beck, Türkiye’deki politik iklimi bahane ederek ülkesine dönen vatandaşı Gomez’i eleştirdi
Siyah-beyazlıların Alman futbolcusu Andreas Beck'ten Türkiye'deki politik iklimi eleştirerek ülkesine dönen vatandaşı Mario Gomez'e tokat gibi cevap geldi.
Beck yaptığı açıklamada, "Ben gözlerini kapatan ve her şeyi gizleyen biri değilim. Elbette, çok şey yaşıyorsunuz, hem Türkiye'de hem de Almanya'da... Bununla birlikte, ben bir futbolcuyum ve sahada neler olduğuna konsantre ediyorum kendimi. Bence en iyi atletlerden birisi olsanız da, siyasetçilerle ve uzmanlarla bir tartışmaya girmemiz beklenemez. Sen kendi payına olanları alırsın, onlar kendi payına olanları alır. Ancak günlük yaşamınızı buna göre yönetemezsiniz" yorumunu yaptı.
Beck, bu açıklamalarıyla Türkiye'de yaşananların dünyanın her ülkesinde yaşandığını ve bunun bir ayrılık sebebi olmayacağını ifade etti.
Beck yaptığı açıklamada, "Ben gözlerini kapatan ve her şeyi gizleyen biri değilim. Elbette, çok şey yaşıyorsunuz, hem Türkiye'de hem de Almanya'da... Bununla birlikte, ben bir futbolcuyum ve sahada neler olduğuna konsantre ediyorum kendimi. Bence en iyi atletlerden birisi olsanız da, siyasetçilerle ve uzmanlarla bir tartışmaya girmemiz beklenemez. Sen kendi payına olanları alırsın, onlar kendi payına olanları alır. Ancak günlük yaşamınızı buna göre yönetemezsiniz" yorumunu yaptı.
Beck, bu açıklamalarıyla Türkiye'de yaşananların dünyanın her ülkesinde yaşandığını ve bunun bir ayrılık sebebi olmayacağını ifade etti.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Beck’ten Gomez’e gönderme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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