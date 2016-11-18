Adanaspor hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana bireysel çalışan Necip Uysal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Aras Özbiliz, Caner Erkin ve Talisca'nın katılmadığı belirtildi.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcuların, taktik programların yer aldığı tam sahada çift kale maçla hazırlıklarını noktaladığı bildirildi.
Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:48
- İşte verdiği cevap
Toplam 1
Yorum
AhmetGS abi doğru yanlış bilinmez ama çok profesyonelce konuşmuş
- Benfica biletleri kapış kapış
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok ama çok kritik maç.Yenersek büyük ihtimal guptan çıkıyoruz.Yenemezsek iş son maça kalıyor.İşimizi şansa bırakmamak için kazanmak zorundayız.
- Eski Galatasaraylıdan ilginç derbi yorumu:
Toplam 1
Yorum
Yasama Engin Baytar'ı özledik. Yürekten oynayan bir oyuncumuzdu. Keşke bütün oyuncularımız onun gibi yürekten oynasa yenilgi yüzü görmezdik.
Adanaspor hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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