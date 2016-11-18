 Adanaspor hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Adanaspor hazırlıkları tamamlandı

    Adanaspor hazırlıkları tamamlandı

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana bireysel çalışan Necip Uysal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Aras Özbiliz, Caner Erkin ve Talisca'nın katılmadığı belirtildi.

    Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcuların, taktik programların yer aldığı tam sahada çift kale maçla hazırlıklarını noktaladığı bildirildi.

    Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:48
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