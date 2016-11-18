Adana'daki izdiham Tolga'yı kızdırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı takımın kadrosunda Dusko Tosic, Adriano Correia, Luiz Rhodolfo ve Necip Uysal yer almadı.





Beşiktaş kafilesini havalimanında taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Futbolcu ve teknik heyet lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı. Taraftarların ilgisi nedeniyle oyuncuları taşıyan otobüs bir süre bekledikten sonra kafilenin konaklayacağı otele hareket etti.

Takımın kalacağı otelde bekleyen taraftarlar da futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlıların yoğun ilgisi sonrası kaleci Tolga Zengin, kendisini çekiştiren bir taraftara tepki gösterdi.

Adanaspor-Beşiktaş maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.



