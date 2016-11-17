Zamanı gelince görüşeceğiz

Yönetici Metin Albayrak, genç yıldız Tolgay Arslan ile zamanı geldiğinde görüşme yapacaklarını söyledi.

Albayrak, "Formda olunca da sürekli haberleri yapılıyor. Tolgay'ın sözleşmesini uzatma opsiyonuna sahibiz ve bu durumda 2.5 yıl daha bizimle. Biz sadece Tolgay'ı değil diğer oyuncuları da satmayı düşünmüyoruz, zaten kulübümüze de gelen bir teklif te yok, konuşmak anlamsız bu konu ile ilgili. Tolgay bizim evladımız zamanı gelince sözleşmesi ile ilgili gerekli görüşmeler yapılır" diye konuştu.