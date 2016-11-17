 Zamanı gelince görüşeceğiz – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Zamanı gelince görüşeceğiz

    Zamanı gelince görüşeceğiz

    Yönetici , genç yıldız ile zamanı geldiğinde görüşme yapacaklarını söyledi.

    Albayrak, "Formda olunca da sürekli haberleri yapılıyor. Tolgay'ın sözleşmesini uzatma opsiyonuna sahibiz ve bu durumda 2.5 yıl daha bizimle. Biz sadece Tolgay'ı değil diğer oyuncuları da satmayı düşünmüyoruz, zaten kulübümüze de gelen bir teklif te yok, konuşmak anlamsız bu konu ile ilgili. Tolgay bizim evladımız zamanı gelince sözleşmesi ile ilgili gerekli görüşmeler yapılır" diye konuştu.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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