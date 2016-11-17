Zamanı gelince görüşeceğiz
Yönetici Metin Albayrak, genç yıldız Tolgay Arslan ile zamanı geldiğinde görüşme yapacaklarını söyledi.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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