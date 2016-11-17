 Tosic'ten kötü haber – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Tosic'ten kötü haber

    Tosic'ten kötü haber

    Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden 'ta sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

    Sırbistan Milli Takımı'ndan dönen Dusko Tosic'in henüz tam olarak iyileşmediği, buna karşılık Rodolfo ve Adriano'nun da Necip ile birlikte sakat oluşu teknik direktör Şenol Güneş'i kara kara düşündürüyor.

    Tedavileri süren futbolcuların Adanaspor ve sonrasında oynanacak Benfica maçlarına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Adanaspor maçında Marcelo'nun yanında Atınç'ın oynaması söz konusu olabilir. Zira Rodolfo ve Tosic'in maç sabahına kadar tedavileri yanıt vermezse, AZ Alkmaar'la oynanan hazırlık maçında görev alan Atınç, ilk resmi maçına çıkmış olacak.

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:17
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