Tosic'ten kötü haber
Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.
Sırbistan Milli Takımı'ndan dönen Dusko Tosic'in henüz tam olarak iyileşmediği, buna karşılık Rodolfo ve Adriano'nun da Necip ile birlikte sakat oluşu teknik direktör Şenol Güneş'i kara kara düşündürüyor.
Tedavileri süren futbolcuların Adanaspor ve sonrasında oynanacak Benfica maçlarına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Adanaspor maçında Marcelo'nun yanında Atınç'ın oynaması söz konusu olabilir. Zira Rodolfo ve Tosic'in maç sabahına kadar tedavileri yanıt vermezse, AZ Alkmaar'la oynanan hazırlık maçında görev alan Atınç, ilk resmi maçına çıkmış olacak.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:17
- Takımın mihenk taşı: Marcelo
Toplam 5
Yorum
Ertan Tam bir profesyonel sporcu. Futbolcu dediğin böyle görev yapar ve taraftarını mest eder. HELAL OLSUN SANA HELAL OLSUN. Çoğalmaları lazım.
- Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ertan Çok iyi olacak bir konu. Bir an evvel hayata geçirilsin ve ileriye dönük çalışmalar hemen başlasın. GELİYOR BEŞİKTAŞ GELİYOR...
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
Toplam 2
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uğur aktürk belli olmaz
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