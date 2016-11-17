Tosic'ten kötü haber

Sırbistan Milli Takımı'ndan dönen Dusko Tosic'in henüz tam olarak iyileşmediği, buna karşılık Rodolfo ve Adriano'nun da Necip ile birlikte sakat oluşu teknik direktör Şenol Güneş'i kara kara düşündürüyor.

Tedavileri süren futbolcuların Adanaspor ve sonrasında oynanacak Benfica maçlarına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Adanaspor maçında Marcelo'nun yanında Atınç'ın oynaması söz konusu olabilir. Zira Rodolfo ve Tosic'in maç sabahına kadar tedavileri yanıt vermezse, AZ Alkmaar'la oynanan hazırlık maçında görev alan Atınç, ilk resmi maçına çıkmış olacak.