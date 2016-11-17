 Şenol Güneş'le 3 yıl daha – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    'le 3 yıl daha

    Şenol Güneş'le 3 yıl daha

    Siyah-beyazlılar, bu sezon sözleşmesi sona erecek olan ’e üç senelik yeni bir teklifte bulunacak. Bu anlaşma ile Güneş, futbolda ‘her konuda tek yetkili’ olacak

    Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş için harekete geçerken, siyah beyazlıların tecrübeli teknik adamla nikah tazelemek için geniş kapsamlı bir sözleşme teklifi hazırladığı ifade edildi. Beşiktaş'a geldikten sonra daha ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Güneş'in bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yoluna 'le devam etmek isteyen yönetimin, bu amaçla tecrübeli hocaya 3 yıllık bir sözleşme teklifi hazırladığı ve başarılı teknik adamla devre arasında masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş, Güneş'le geçtiğimiz sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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    Göreve geldiği ilk günden itibaren sadece transfer konularında değil, özellikle futbolcuların ödemeleri, tesisteki rahatlıkları konusuyla da yakından ilgilenen ve Ümraniye'yi oyuncuların keyif alacakları bir yer yapmak için önemli değişiklikler yapan Güneş, bu yönüyle de yönetimin takdirini kazanmıştı. Şenol Güneş'in bu tecrübesinden yararlanmak isteyen siyah-beyazlıların futbolla ilgili alınacak tüm kararlarda Şenol Güneş'i 'tek yetkili' yapacakları belirtildi. Bu arada Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le devre arasında yapması muhtemel bu sözleşme, milli takımla ilgili iddialarının da önünü tıkamış olacak. Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in milli takımdan ayrılacağı iddialarının ardından, ilk dile getirilen isim Şenol Güneş olmuştu.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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