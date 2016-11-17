Şenol Güneş'le 3 yıl daha
Siyah-beyazlılar, bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş’e üç senelik yeni bir teklifte bulunacak. Bu anlaşma ile Güneş, futbolda ‘her konuda tek yetkili’ olacak
CAMiANIN TAKDiRiNi KAZANDI
Göreve geldiği ilk günden itibaren sadece transfer konularında değil, özellikle futbolcuların ödemeleri, tesisteki rahatlıkları konusuyla da yakından ilgilenen ve Ümraniye'yi oyuncuların keyif alacakları bir yer yapmak için önemli değişiklikler yapan Güneş, bu yönüyle de yönetimin takdirini kazanmıştı. Şenol Güneş'in bu tecrübesinden yararlanmak isteyen siyah-beyazlıların futbolla ilgili alınacak tüm kararlarda Şenol Güneş'i 'tek yetkili' yapacakları belirtildi. Bu arada Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le devre arasında yapması muhtemel bu sözleşme, milli takımla ilgili iddialarının da önünü tıkamış olacak. Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in milli takımdan ayrılacağı iddialarının ardından, ilk dile getirilen isim Şenol Güneş olmuştu.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
Şenol Güneş'le 3 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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