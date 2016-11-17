Olcay ıslıklanamaz
Olcay Şahan'ın hazırlık maçında ıslıklanmasını eleştiren Kurtar; "Beşiktaş taraftarı böyle şeyler yapmazdı, çok yanlış. Olcay Şahan'a büyük tepki var. Olcay Şahan'ın Fenerbahçe'ye ya da başka takımlara attığı golleri unuttular mı?
TRİBÜN SAHİP ÇIKSIN
SİYAH-beyazlıların eski yardımcı antrenörü Ulvi Güveneroğlu da Olcay'a haksızlık yapıldığını ifade etti. Beşiktaş taraftarının milli futbolcuya destek olması gerektiğini ifade eden Güveneroğlu, "Olcay Beşiktaş için tüm gücünü ve performansını ortaya koyuyor. Geçen senelerde de bunu gösterdi. Performans düşüklüğü olabilir. Olcay'a, Beşiktaş tribünlerinin sahip çıkması lazım, çünkü Beşiktaş'a lazım bir oyuncu" diye konuştu. Güveneroğlu, Oğuzhan için de "Ne kadar saha dışında kalırsa o kadar futboldan uzaklaşıyor. Sürekli oynaması gerekiyor" dedi.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
Olcay ıslıklanamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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