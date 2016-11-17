 Olcay ıslıklanamaz – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Olcay ıslıklanamaz

    Olcay ıslıklanamaz

    'ın hazırlık maçında ıslıklanmasını eleştiren Kurtar; "Beşiktaş taraftarı böyle şeyler yapmazdı, çok yanlış. Olcay Şahan'a büyük tepki var. Olcay Şahan'ın Fenerbahçe'ye ya da başka takımlara attığı golleri unuttular mı?

    Türk futbolunun önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın gündemi hakkında haber1903'e konuştu. 'ın hazırlık maçında ıslıklanmasını eleştiren Kurtar; "Beşiktaş taraftarı böyle şeyler yapmazdı, çok yanlış. Olcay Şahan'a büyük tepki var. Olcay Şahan'ın Fenerbahçe'ye ya da başka takımlara attığı golleri unuttular mı? Başarıdaki katkıları ne çabuk unutuldu. Futbolcu, kötü gününde olabilir ama insanlara kötü gününde destek olmak lazım. Beşiktaş taraftarına yakışmadı" dedi. Kurtar, Adana maçı için de, "Beşiktaş hafife alırsa puan kaybına uğrar" uyarısında bulundu.

    TRİBÜN SAHİP ÇIKSIN
    SİYAH-beyazlıların eski yardımcı antrenörü Ulvi Güveneroğlu da Olcay'a haksızlık yapıldığını ifade etti. Beşiktaş taraftarının milli futbolcuya destek olması gerektiğini ifade eden Güveneroğlu, "Olcay Beşiktaş için tüm gücünü ve performansını ortaya koyuyor. Geçen senelerde de bunu gösterdi. Performans düşüklüğü olabilir. Olcay'a, Beşiktaş tribünlerinin sahip çıkması lazım, çünkü Beşiktaş'a lazım bir oyuncu" diye konuştu. Güveneroğlu, Oğuzhan için de "Ne kadar saha dışında kalırsa o kadar futboldan uzaklaşıyor. Sürekli oynaması gerekiyor" dedi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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