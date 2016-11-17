İşte en ucuz bilet fiyatı!
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz'in Benfica ekibiyle 23 Kasım Çarşamba günü yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşma için kağıt bilet satışı yapılmayacağı, passolig uygulamasının geçerli olacağı kaydedildi.
Karşılaşmanın biletlerinin fiyatları şöyle:
1. Kategori: 395 lira
2. Kategori: 365 lira
3. Kategori: 325 lira
4. Kategori: 300 lira
5. Kategori: 260 lira
6. Kategori: 220 lira
7. Kategori: 140 lira
8. Kategori: 130 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:31
- O iş bende
Toplam 2
Yorum
BJK1903 Adamsın Adam..Galatasarayda Bi Tek Seni Seviyorum Muslera.
- Olcay ıslıklanamaz
Toplam 1
Yorum
ahmetoviv bence isliklanmayi sonuna kadar hak ediyor
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 16
Yorum
İbo TS Sakaryalı bir taraftar olarak Başkanıma başarılar diliyorum. Vizyon sahibi ve ekonomik anlamda güzel anlaşmalar yapıldı. İnanıyorum bu lige damga vuran bir Trabzon olacak. Yürekten başarılar Başkanım.
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