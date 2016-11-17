 İşte en ucuz bilet fiyatı! – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    İşte en ucuz bilet fiyatı!

    İşte en ucuz bilet fiyatı!

    Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz'in Benfica ekibiyle 23 Kasım Çarşamba günü yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşma için kağıt bilet satışı yapılmayacağı, passolig uygulamasının geçerli olacağı kaydedildi.

    Karşılaşmanın biletlerinin fiyatları şöyle:

    1. Kategori: 395 lira

    2. Kategori: 365 lira

    3. Kategori: 325 lira

    4. Kategori: 300 lira

    5. Kategori: 260 lira

    6. Kategori: 220 lira

    7. Kategori: 140 lira

    8. Kategori: 130 lira

    VIP: 800 lira

    1903 A-E Blok: 800 lira

    1903 B-D Blok: 850 lira

    1903 C Blok: 900 lira

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:31
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