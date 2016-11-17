Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, taktik programın yer aldığı yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Milli takımdan dönen Dusko Tosic'in antrenmanda yer aldığı, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile bireysel çalışan Necip Uysal'ın idmana katılmadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maç için Adana'ya gidecek.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:44
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
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Yorum
Sneijder_W Riva ve Florya projesi € 500 milyon euro sıcak para diyorum başka da bir şey demiyorum. Gerisini siz düşünün.
- Şenol Güneş'le 3 yıl daha
Toplam 5
Yorum
karakartal Şenol hoca bu ülkenin yetiştirdiği en değerli teknik direktör
- ‘Nuri, Türkiye’de forma giymemeli'
Toplam 1
Yorum
gelsin selçuğun yerine gelmeli süper olur
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