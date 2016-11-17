 Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın, taktik programın yer aldığı yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

    Milli takımdan dönen Dusko Tosic'in antrenmanda yer aldığı, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile bireysel çalışan Necip Uysal'ın idmana katılmadığı aktarıldı.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maç için Adana'ya gidecek.

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:44
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