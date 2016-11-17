 Aboubakar aranmaz! – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    aranmaz!

    Aboubakar aranmaz!

    Metin Albayrak, Afrika Kupası’na gidecek Kamerunlu forvet yerine santrfor almayacaklarını söyledi ve rotayı açıkladı: Önceliğimiz kanat.

    Devre arası yaklaşırken transfer planlarını yapmaya başlayan Beşiktaş önceliğini kanat oyuncularına verecek. Yönetici Metin Albayrak, Aboubakar'ın Ocak ayında Afrika Kupası'na gitme ihtimaline karşın transfer yapmayacaklarını da özellikle belirtti ve "'ın Ocak ayında Afrika Kupası'na gitme ihtimali çok yüksek. Ama sadece 3-4 maç için (Kamerun finale kalırsa 6 maça kadar uzayabilir) santrfor transfer edecek değiliz. Bizde Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu gibi çok iyi iki tane daha santfor var ve Aboubakar'ın yokluğunu hiç bir şekilde aratmayacak kaliteli oyuncular. Onlara sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

    ELİMİZDE 'Q7' KALDI
    Planlamada önceliklerinin kanat oyuncularında olduğunu ikinci sırada ise stoperin geldiğini ifade eden Metin Albayrak şöyle devam etti: "Şu anda Quaresma haricinde tam nitelikli bir kanat oyuncumuz kalmadı. Bu yüzden sol ve sağda, oynayabilen direk takıma katkı yapacak iyi bir kanat oyuncusu alacağız. Sonraki hedefimiz de stoper almak, çünkü stoper alırsak Tosic ve Adriano sol beki götürür diye düşünüyoruz. Bu yüzden sol bek transferini şimdilik rafa kaldırdık. Her hafta Avrupa'da bir çok maç izliyoruz ve şimdiden raporlarımızı hazırlıyoruz. Teknik direktörümüzün onay verdiği isimler ve kulüpleri ile temasa geçip görüşmelere başlayacak durumdayız, yani transfere hazırız."

    12 RESMi MAÇTA 3 GOL, 1 ASiST
    Beşiktaş'ın 1 yıllığına Porto'dan kiraladığı Aboubakar, son maçlardaki performansı ve attığı gollerle ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. 24 yaşındaki oyuncu, sezonun geride kalan bölümünde 12 maçta görev yaptı ve takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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