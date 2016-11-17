Aboubakar aranmaz!
Metin Albayrak, Afrika Kupası’na gidecek Kamerunlu forvet yerine santrfor almayacaklarını söyledi ve rotayı açıkladı: Önceliğimiz kanat.
ELİMİZDE 'Q7' KALDI
Planlamada önceliklerinin kanat oyuncularında olduğunu ikinci sırada ise stoperin geldiğini ifade eden Metin Albayrak şöyle devam etti: "Şu anda Quaresma haricinde tam nitelikli bir kanat oyuncumuz kalmadı. Bu yüzden sol ve sağda, oynayabilen direk takıma katkı yapacak iyi bir kanat oyuncusu alacağız. Sonraki hedefimiz de stoper almak, çünkü stoper alırsak Tosic ve Adriano sol beki götürür diye düşünüyoruz. Bu yüzden sol bek transferini şimdilik rafa kaldırdık. Her hafta Avrupa'da bir çok maç izliyoruz ve şimdiden raporlarımızı hazırlıyoruz. Teknik direktörümüzün onay verdiği isimler ve kulüpleri ile temasa geçip görüşmelere başlayacak durumdayız, yani transfere hazırız."
12 RESMi MAÇTA 3 GOL, 1 ASiST
Beşiktaş'ın 1 yıllığına Porto'dan kiraladığı Aboubakar, son maçlardaki performansı ve attığı gollerle ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. 24 yaşındaki oyuncu, sezonun geride kalan bölümünde 12 maçta görev yaptı ve takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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