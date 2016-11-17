3 haftada 7 kritik sınav

Beşiktaş'ı üç haftalık periyotta birbirinden zorlu sınavlar bekliyor.

Siyah- beyazlılar bu hafta sonundan itibaren sırasıyla Adana (d), Benfica, Başakşehir, Darıca (d), F,Bahçe (d), D. Kiev (d) ve Bursa ile karşılaşacak. Bu periyodu kazasız geçmek isteyen Şenol Güneş, oyuncularından en ufak ağrılarında bile sağlık ekibiyle görüşmelerini ve dinlenmelerini istedi. Güneş, sakatlık sorunu yaşamak istemediğini hem sağlık ekibiyle hem de oyuncularıyla ayrı ayrı paylaştı.