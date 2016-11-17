 3 haftada 7 kritik sınav – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    3 haftada 7 kritik sınav

    3 haftada 7 kritik sınav

    'ı üç haftalık periyotta birbirinden zorlu sınavlar bekliyor.

    Siyah- beyazlılar bu hafta sonundan itibaren sırasıyla Adana (d), Benfica, Başakşehir, Darıca (d), F,Bahçe (d), D. Kiev (d) ve Bursa ile karşılaşacak. Bu periyodu kazasız geçmek isteyen Şenol Güneş, oyuncularından en ufak ağrılarında bile sağlık ekibiyle görüşmelerini ve dinlenmelerini istedi. Güneş, sakatlık sorunu yaşamak istemediğini hem sağlık ekibiyle hem de oyuncularıyla ayrı ayrı paylaştı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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