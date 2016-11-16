 Tolgay’a 3 kulüpten teklif var – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Tolgay’a 3 kulüpten teklif var

    Tolgay’a 3 kulüpten teklif var

    eski alt yapı hocası , 'la ilgili açıklamalar yaptı.

    Başarılı oyuncuya yakınlığıyla bilinen Polat, Tolgay'a 3 takımdan teklif olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan , "Ben yıllarca 'ın altyapısında oynadım. Tolgay'a her zaman Beşiktaş'ın kaptanı olabileceğini söylüyorum. Onu isteyen çok kulüp var. Napoli, Valencia gibi daha birçok takımın ilgilenmesi normal. Fatih hoca ile Tolgay için görüştüm. Milli Takım'da görmek istediğini söyledi" dedi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:11
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