 Taraftardan tam destek – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Taraftardan tam destek

    Taraftardan tam destek
    'ın başarılı sonuçlarında taraftarın desteği bir kez daha ortaya çıktı. Kulüp, bu sezon Vodafone Arena Stadı'nda oynanan maçlara gelen toplam taraftar sayısını açıkladı. Sahasında çıktığı hiçbir resmi karşılaşmada mağlup olmayan siyahbeyazlı takım, bu sezon evinde 5 lig, 2 Avrupa sınavında boy gösterdi. Beşiktaş'ın bu karşılaşmalarına toplam 220 bin 234 taraftar geldiği belirtilirken, maç başına seyirci ortalamasının ise 31 bin 462 olduğu bildirildi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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