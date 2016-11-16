 Takımın mihenk taşı: Marcelo – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Takımın mihenk taşı: Marcelo

    Takımın mihenk taşı: Marcelo
    'ın geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından bu sezon başında bonservisini aldığı , Şenol hocanın değişmezi oldu. Kartal'ın bu sezon oynadığı 15 maçta da görev alan Brezilyalı, söz konusu karşılaşmaların tümünde 90 dakika sahada kaldı. %59 ikili mücadele kazanma oranı yakalayan tecrübeli futbolcunun 1 de golü var.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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