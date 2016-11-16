 Rakip Pendikspor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Rakip Pendikspor

    Rakip Pendikspor
    Altyapı takımları, Akademi Ligi'nin 11. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak. Program şöyle: BUGÜN: 13:00 U-14 Beşiktaş-Pendik, 15:00 U-15 Beşiktaş- Pendik. YARIN: 13:00 U-19 Beşiktaş- Pendik, 13:00 U-16 Pendik-Beşiktaş, 15:00 U-17 Pendik-Beşiktaş.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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