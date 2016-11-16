 Olcay’ın ıslık üzüntüsü sürüyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Olcay’ın ıslık üzüntüsü sürüyor

    Olcay’ın ıslık üzüntüsü sürüyor
    'ın emektar ismi , AZ ile oynanan hazırlık maçında gördüğü tepkinin üzüntüsünü hâlâ yaşıyor. Bir grup taraftarın kendisini ıslıkladığı Olcay'ın, yakın çevresine "Son zamanlarda doğru dürüst görev bile almadım. Neden böyle bir şey yaptılar hâlâ anlamıyorum. Elimden geleni yapıyorum" diyerek dert yandığı bildirildi. , Olcay'ı bu sezon 'nde sadece maçında oynattı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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