 Kerim’e şartlı evet – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kerim’e şartlı evet

    Kerim’e şartlı evet

    'in gözüne girmekte zorlanan 'a 'in ardından İngiliz ekibi 'ın da talip olduğu öne sürüldü.

    Tecrübeli hocanın transferine 'olur' dediği Kerim için yönetimin tek şartı ise oyuncunun gideceği takımda mutlaka oynaması... 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlı yönetim, kanat oyuncusunu göndereceği takıma sürekli oynatması şartını koşacak. Bu sayede oyuncunun bir sonraki sezona daha hazır gelmesini bekleyen yönetim, bu garanti verilmezse Kerim'i kadroda tutacak.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:52
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