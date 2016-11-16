Kerim’e şartlı evet

Şenol Güneş'in gözüne girmekte zorlanan Kerim Frei'a Başakşehir'in ardından İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu öne sürüldü.

Tecrübeli hocanın transferine 'olur' dediği Kerim için yönetimin tek şartı ise oyuncunun gideceği takımda mutlaka oynaması... 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlı yönetim, kanat oyuncusunu göndereceği takıma sürekli oynatması şartını koşacak. Bu sayede oyuncunun bir sonraki sezona daha hazır gelmesini bekleyen yönetim, bu garanti verilmezse Kerim'i kadroda tutacak.