 'Kartal’ın tankları Tosic ve Stimac' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    'Kartal’ın tankları ve '

    'Kartal’ın tankları Tosic ve Stimac'
    Taraftar, pes etmeyen ve mücadeleden vazgeçmeyen tavırları nedeniyle ile basketbol takımı oyuncusu 'a tank lakabı taktı. Hırslı yapılarıyla siyah-beyazlıların sevgisini kazanan sporcular için maç önceleri özel tezahüratlar yapılıyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:53
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