 Kartal sollayıp geçecek – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kartal sollayıp geçecek

    Kartal sollayıp geçecek
    Devre arasında uygulanacak transfer politikası önümüzdeki günlerde yönetim ve arasında yapılacak toplantıdan sonra belli olacak. Takviye istediği mevkileri yönetimle paylaşacak olan Güneş'in ilk olarak sol bekte de oynatabileceği bir sol stoper istediği bildirildi. Ayrıca 'ın da gidişini düşünerek mutlaka bir sol kanat talep edeceği dile getirildi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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