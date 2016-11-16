 Hoca eski Fenerli’yi beğendi – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Hoca eski Fenerli’yi beğendi

    Hoca eski Fenerli’yi beğendi

    Güneş, ’da izlediği 1.90’lık stoper ’ın takip edilmesi talimatını verdi.

    Sol ayaklı bir stoper alınması durumunda Tosic'i tekrar sol beke alternatif olarak kullanmak amacında olan Şenol Güneş, genç bir yıldız adayı belirledi. Geçtiğimiz günlerde A Spor'un yayınladığı Almanya-Türkiye U21 maçını TV'den izleyen usta hocanın, ay-yıldızlılarımızın 18 yaşındaki stoperi Merih Demiral'ı çok beğendiği bildirildi. Fenerbahçe alt yapısında yetişip kulübün kendisi ile devam etmemesinin ardından Portekiz ulusal lig ekiplerinden Alcanenense'ye giden , burada gösterdiği performansla genç milli takıma çağırıldı. Şenol Güneş'in özellikle özgüveni nedeniyle beğenisini çeken genç stoperin izlenmesi talimatını verdiği bildirildi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
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