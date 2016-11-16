 Cenk Tosun kendini aştı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    kendini aştı

    Cenk Tosun kendini aştı

    Şimdiden geçtiğimiz 2 yılın performansını geride bırakan forvet, 3 gol daha atarsa ’taki en golcü sezonuna ulaşacak.

    , bu sezonun 10 haftalık bölümünde diğer iki sezona göre daha iyi bir performans sergilemeyi başardı. Siyah- beyazlı takıma 2014-15 sezonunda dahil olan Cenk, ligde bu sezon aldığı süre itibarıyla şimdiden diğer iki sezonunun tamamını geride bırakırken, en golcü dönemine de çok yaklaştı. Şenol Güneş'in 10 maçta da şans verdiği Cenk, şu ana dek 861 dakika sahada kalarak, ilk 2 sezonundan daha fazla süre aldı. Daha önce Demba Ba ve Mario Gomez'in arkasında kalan milli futbolcu, şans bulduğu 10 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı; şu ana dek takımına 6 gol kazandırdı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:05
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