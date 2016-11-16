 ''Beşiktaş sayesinde'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    '' sayesinde''

    ''Beşiktaş sayesinde''
    Almanya Milli Takım Teknik Direktörü , üzerinden 'ı övdü. Tecrübeli hoca, Gomez'in büyük bir bitirici olduğunu söylerken, "Onun bugünler gelmesinde ve eski formunu tekrar bulmasında Beşiktaş'ın payı büyük" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:50
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