Beşiktaş eksik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic ve bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. Milli takımdan dönen Ricardo Quaresma ise takımla birlikte çalıştı.
Öte yandan, U-21 Takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan da takımla birlikte antrenmana katıldılar.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:49
- Niasse haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
...... YİNE ŞİMDİLİK BİR TRANSFER PALAVRASI GS YI ÇOK SEVEN BASINDAN. GS LI FUTBOLCULARDA ALIŞMALI BU PALAVRA TRANSFERLERE VEDE MORALLERİNİ BOZMAMALIDIR.
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 8
Yorum
Abdul demirci Almanya Hoca bu sezonu bitirsin ben onu 10 yıl sayarım Şaka falan değil ciddiyim bu yorumu okuyanlar lütfen Not alsin
- Ozan Tufan “hazırım” dedi
Toplam 1
Yorum
........ PEH PEH F. TERİMİN KOVULMAKTAN KURTARDIĞI AZİZ KÖLESİNDE ALDIĞI BURSA ARTIĞI
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