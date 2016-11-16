Beşiktaş eksik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra istasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı duran top ve kanat çalışmaları sonrası yarım sahada yapılan çift kale taktik maç yaparak tamamladı.



Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic ve bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. Milli takımdan dönen Ricardo Quaresma ise takımla birlikte çalıştı.



Öte yandan, U-21 Takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan da takımla birlikte antrenmana katıldılar.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.