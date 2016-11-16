 Beş salisede Beşiktaş! – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Beş salisede Beşiktaş!

    Beş salisede Beşiktaş!

    A Spor’un naklen yayınladığı maçta siyah-beyazlılar İtalyan Sassari’yi maçın bitimine 5 salise kala bulduğu üçlükle yıktı.

    E Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan, İtalya'da karşılaştığı Dinamo Sassari'yi bitime 5 salise kala bulduğu üçlükle 75-74 mağlup etti. 5'te 5 yapan siyah-beyazlılar, gruptan lider çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:45
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