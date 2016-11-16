 Adana'yı yenin derbide rahat edin – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Adana'yı yenin derbide rahat edin

    Adana'yı yenin derbide rahat edin

    “3 puanı alırsak derbiyi kim kazanırsa bizim için fark etmez. Sonuç ne olursa olsun işimize yarar” diyen usta hoca, zorlu periyot öncesi kayıp istemediğini belirtti.

    'ta cumartesi günü oynanacak Adanaspor maçı hazırlıkları sürerken, dün yapılan ilk antrenman öncesi takımı toplayan teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Mini zirvede, alınacak 3 puanın önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim maçımızdan bir gün sonra önemli bir derbi oynanacak. Biz kazandığımız sürece rakiplerin durumu bizi ilgilendirmez ama eğer galip gelirsek o derbiyi daha rahat bir şekilde izleriz" dedi. Deplasmandan zaferle dönmeleri halinde, derbide hangi takımın kazanacağının önemi olmadığının altını çizen Şenol Güneş şöyle devam etti:

    KAFANIZ RAHAT OLMALI
    "Derbi sonucu ne olursa olsun bize fark etmez. Rakiplerimizden hangisi kaybederse puan farkını daha da açmış oluruz. Biz de zor bir periyoda gireceğiz ve bu süreçte kafanızın rahat olması çok önemli. Bu nedenle Adana'dan zaferle dönmeliyiz. Yol kazası yaşamayalım. Maçta görev alan, almayan herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor."

    DÖNENLER MUTLU ETTİ
    Milli mesaide bulunan oyuncuların sakatlık yaşamadan dönmeleri ve performansları, maçı öncesi 'i mutlu oldu. Özellikle Quaresma ve Aboubakar'ın performansları Güneş'i rahatlattı. Taktik çalışan siyah- beyazlılarda; tedavileri süren Aras, Talisca ve Caner ile milli takımlardaki Tosic ve Quaresma idmana katılmazken, Necip bireysel çalıştı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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