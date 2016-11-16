Adana'yı yenin derbide rahat edin
“3 puanı alırsak derbiyi kim kazanırsa bizim için fark etmez. Sonuç ne olursa olsun işimize yarar” diyen usta hoca, zorlu periyot öncesi kayıp istemediğini belirtti.
KAFANIZ RAHAT OLMALI
"Derbi sonucu ne olursa olsun bize fark etmez. Rakiplerimizden hangisi kaybederse puan farkını daha da açmış oluruz. Biz de zor bir periyoda gireceğiz ve bu süreçte kafanızın rahat olması çok önemli. Bu nedenle Adana'dan zaferle dönmeliyiz. Yol kazası yaşamayalım. Maçta görev alan, almayan herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor."
DÖNENLER MUTLU ETTİ
Milli mesaide bulunan oyuncuların sakatlık yaşamadan dönmeleri ve performansları, Adanaspor maçı öncesi Şenol Güneş'i mutlu oldu. Özellikle Quaresma ve Aboubakar'ın performansları Güneş'i rahatlattı. Taktik çalışan siyah- beyazlılarda; tedavileri süren Aras, Talisca ve Caner ile milli takımlardaki Tosic ve Quaresma idmana katılmazken, Necip bireysel çalıştı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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