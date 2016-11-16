 Adana için çifte mesai – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Adana için çifte mesai

    Adana için çifte mesai
    , Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. İdmana tedavileri süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic ve Quaresma katılmazken, milli takımdan dönen Aboubakar takımla çalıştı. Siyah-beyazlılar, kuvvet ve kondisyon çalışmalarıyla günü tamamladı. Bu arada, U-21 takımından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan da idmana katıldı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adana için çifte mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.