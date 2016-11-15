Şampiyonluk balosu New York’ta yapıldı

ABD'de yaşayan ve Beşiktaş USA çatısı altında toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, New York'ta şampiyonluk balosu düzenledi. Bazı yöneticilerin de yer aldığı ve 1000 kişinin katıldığı katıldığı gecede Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası da New York'a getirilirken, sahneye çıkan Hakan Altun, Zafer Algöz ve Tuğba Özay da ABD'de yaşayan Beşiktaşlılara unutamayacakları anlar yaşattı.