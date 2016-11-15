Olcay Şahan’dan 171 maçta 35 gol

Beşiktaş'ın AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Olcay'ın ilk yarının sonlarına doğru ıslıklanması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Olcay, şu ana kadar toplam 171 resmi maça çıktı. Siyah-beyazlı oyuncu, 35 kez ağları havalandırırken 21 kez de asist yaptı. Alman ekibi Kaiserslautern'den transfer olan Olcay, Beşiktaş'ta sergilediği performansla milli takımda da oynama başarısı gösterdi. Milli oyuncu, 27 kez da Ay-Yıldızlı formayı giydi ve 2 gol kaydetti.