Oğuzhan el yakıyor
Uluslararası bir denetim firması, Beşiktaşlı Oğuzhan’a 19 milyon TL değer biçerken, genç yıldız Süper Lig’in en değerli oyuncusu seçildi.
Süper Ligin en değerli oyuncusu olarak dikkat çeken Oğuzhan'a en düşük 13 milyon TL, en yüksek ise 19 milyon TL değer biçildi. Aboubakar'a en düşük 10 milyon TL, en yüksek ise 20 milyon TL değer tespit edildi. Caner için en düşük 4.5 milyon TL, en yüksek 10.5 milyon TL, Cenk Tosun en düşük 7 milyon TL, en yüksek 9 milyon TL değer biçildi. Beşiktaş'ın en düşük değerli oyuncusu Atiba için en düşük 2 milyon TL, en yüksek 4.5 milyon TL değer biçilmesi ise dikkat çekti.
ÇEBİ'DEN SON TEKLİF
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Töre ve Gomez için yönetimi ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Çebi'nin özellikle Töre için "Burnu sürtmüş, bambaşka bir çocuk olarak geri dönecek, eminim" derken; Gomez için de "Adamlar menajerlerle F.Bahçe ve G.Saray'a öneriyorlar. Bir sürpriz yaşamayalım, ben konuşur hallederim" yorumunu yaptığı belirtildi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:05
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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