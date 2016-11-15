Güneş'in yüzü gülüyor

Tecrübeli çalıştırıcı , Milli takımlara giden futbolcuların hem sakatlık sorunu yaşamadan hem de başarılı bir performans sergileyerek dönmesiyle mutlu oldu

Beşiktaş'ta deplasmanda oynanacak Adanaspor karşılaşması hazırlıkları 1 günlük iznin ardından devam ederken, gözler Milli takımdan dönen oyunculara çevrildi. Milli mesaide bulunan oyuncuların son durumlarına bakılarak Adanaspor maçının kadrosunu oluşturacak olan teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularının sakatlık sorunu yaşamadan dönmesiyle mutlu oldu. Sakatlıkları devam eden Aras, Talisca ve Caner Erkin'den yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta milli futbolcuların performansları teknik heyeti sevindirdi.



GECEYE DAMGA VURDULAR

Portekiz'in Estonya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 65'te oyuna dahil olan Quaresma yaptığı 2 asistle geceye damgasını vurdu. Dünya Kupası Afrika Elemeleri B grubunda mücadele eden Kamerun'un Zambia ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede Kamerun'un golünü kaydeden Aboubakar da Beşiktaş teknik heyetini sevindirdi. A Milli Takımımız'ın Kosova'yı 2-0 yendiği maçta Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup ilk 11'de mücadeleye başlarken Cenk Tosun oyuna sonradan dahil oldu ve bu futbolcuların hiçbiri sakatlık problemi yaşamadı.