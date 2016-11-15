Güneş'in yüzü gülüyor
Tecrübeli çalıştırıcı , Milli takımlara giden futbolcuların hem sakatlık sorunu yaşamadan hem de başarılı bir performans sergileyerek dönmesiyle mutlu oldu
GECEYE DAMGA VURDULAR
Portekiz'in Estonya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 65'te oyuna dahil olan Quaresma yaptığı 2 asistle geceye damgasını vurdu. Dünya Kupası Afrika Elemeleri B grubunda mücadele eden Kamerun'un Zambia ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede Kamerun'un golünü kaydeden Aboubakar da Beşiktaş teknik heyetini sevindirdi. A Milli Takımımız'ın Kosova'yı 2-0 yendiği maçta Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup ilk 11'de mücadeleye başlarken Cenk Tosun oyuna sonradan dahil oldu ve bu futbolcuların hiçbiri sakatlık problemi yaşamadı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:33
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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