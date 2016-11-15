Cenk Tosun kendini aştı

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2014-2015 sezonunda dahil olan ve 3. sezonunu geçiren Cenk, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı süre itibarıyla şimdiden diğer iki sezonunun tamamını geride bırakırken, en golcü dönemine de çok yaklaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in forvetteki yeni gözdesi olan ve 10 maçta da şans verdiği Cenk, şu ana dek 861 dakika sahada kalarak, siyah-beyazlı takımdaki ilk 2 sezonundan daha fazla süre aldı.

Şans bulduğu 10 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan siyah-beyazlı futbolcu, şu ana dek takımına 6 gol kazandırdı.

- İlk sezonunda 717 dakika oynadı

Siyah-beyazlı futbolcu, takımındaki ilk sezonunda 18 maçta forma şansı buldu.

Süper Lig'deki 18 karşılaşmada 717 dakika süre alabilen Cenk, ilk sezonunda takımı adına sadece 5 gol attı.

- Geçen sezon çok maç az süre

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu geçen sezon 29 karşılaşmada forma giymesine rağmen az süre aldı.

Sadece 3 karşılaşmada ilk 11'de şans bulan ve genelde yedek başlayıp oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı futbolcu, 29 maçta 695 dakika sahada kalarak 8 kez gol sevinci yaşadı.

- Demba Ba ve Gomez ile rekabette etmekte zorlandı

Siyah-beyazlı futbolcu, geride kalan iki sezonda forvet hattında yer alan Demba Ba ve Mario Gomez ile rekabet etmekte zorlandı.

Beşiktaş'taki ilk sezonunda Demba Ba ile gol yükünü paylaşan Cenk, genelde bu oyuncunun yedeği olarak forma bekledi. 2014-2015 sezonunda Demba Ba, 29 karşılaşmada 2 bin 245 dakika süre alarak Cenk Tosun'u geride bıraktı. Sezon sonunda Çin'e transfer olan Demba Ba, Beşiktaş formasıyla 29 karşılaşmada 18 gol kaydetti.

Cenk, Demba Ba'nın ayrılmasının ardından 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak transfer edilen Mario Gomez ile rekabet içinde yer alırken, bu sefer Alman oyuncunun gerisinde kaldı. Cenk'in 695 dakika oynadığı geçen sezon Gomez, 33 maçta 2 bin 700 dakika forma giydi. Mario Gomez, attığı 26 golle de 2015-2016 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

- Aboubakar ile görevi paylaşıyor

Gomez'in de takımdan ayrılmasıyla Cenk Tosun, Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra forvetteki görevi Vincent Aboubakar ile paylaştı.

Şenol Güneş'in Ömer Şişmanoğlu'nu fazla tercih etmediği Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Aboubakar ile ligdeki rekabette şu ana dek ön plana çıktı.

Sezonun başlamasının ardından kiralık olarak siyah-beyazlı takıma transfer olan Aboubakar, ilk iki karşılaşmayı kaçırdı. 3. haftadan itibaren kadroya giren Vincent Aboubakar, şu ana dek 8 karşılaşmada 360 dakika süre alıp bir gol kaydetti.

İlk karşılaşmalarda Cenk ile Aboubakar'ı dönüşümlü oynatan Güneş, son lig maçlarında ise iki oyuncuya ilk 11'de beraber şans verdi.

- En golcü sezonu için 3 gole ihtiyacı var

Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla en golcü dönemi için 3 gol daha atmaya çalışacak.

İlk sezonunda 5, geçen sezon da 8 gol kaydeden Cenk, bu sezon ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, gelecek maçlarda atacağı gollerle Beşiktaş'taki en yüksek gol sayısına ulaşmayı hedefleyecek.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta şu ana dek ligde 19 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı futbolcunun son 3 sezondaki performansı şöyle: