''Beşiktaş'ta çok mutluyum''

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Tolgay Arslan, "Şu an şampiyonluğa odaklanmış durumdayız.

Başkanımız benimle konuşmak isterse kapım her zaman açık. Beşiktaş'ta çok mutlu olduğumu herkes biliyor" diyerek sözleşme uzatmaya sıcak olduğunu söyledi. Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu ifade eden Tolgay Arslan, Premier Lig'den gelen teklifleri ise en erken devre arasında konuşabileceklerini söyledi.