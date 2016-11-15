Beşiktaş'ta Adanaspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmana, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin ile milli takımlardan henüz dönmeyen Dusko Tosic ve Ricardo Quaresma'nın katılmadığı belirtildi.

Açıklamada, Kamerun Milli Takımı'ndan dönen Vincent Aboubakar'ın ise takımla çalıştığı ifade edildi.

Kuvvet ve kondisyon çalışması yapılan antrenmanda, 21 yaş altı takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan'ın da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.