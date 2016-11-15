Beşiktaş'ta Adanaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Açıklamada, Kamerun Milli Takımı'ndan dönen Vincent Aboubakar'ın ise takımla çalıştığı ifade edildi.
Kuvvet ve kondisyon çalışması yapılan antrenmanda, 21 yaş altı takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan'ın da yer aldığı kaydedildi.
Beşiktaş, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:15
- Oğuzhan el yakıyor
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 OĞUZHAN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUDUR.. CANIMIZDIR O GURUR KAYNAĞIMIZDIR.. OCAKTA GOMEZ, TÖRE VE VİSCA BEŞİKTAŞIMIZA KATILIRSA SEZON SONU EN YAKIN RAKİBİMİZE 15 PUAN FARK ATARAK ŞAMPİYON OLURUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM..FB İSTİF ÜZERİNDE ÇOK ÇABUK DEMORALİZE OLABİLEN BİR KULUP GS ZATEN TEK ADAM OYNARSA KAZANIYOR ODA BRUMA.. ANCAK ODA NEREYE KADAR TAŞIYACAK TAKIMI..? BEŞİKTAŞ BU SENE YİNE ŞAMPİYON OLUR BAŞAKŞEHİRDE 2'NCİ OLUR.
- Leon kasırgası
Toplam 8
Yorum
Mehmet Gündüz Bizim Başkan'ın futboldan da futbolcudanda anladığı yok. Böyle adamları tespit edip alacak öngörüye sahip futbol adamı da yönetiminde olmayınca başarılı olamıyorlar. Biraz kafalarını çalıştırıp genç ve gelecek vadeden oyuncuları almak varken 32 lik içi geçmiş eski yıldızların peşine düşüyorlar.
- Sıradaki rakip Zalgiris Kaunas
Toplam 2
Yorum
Aslan TRUVA ATI EMIR DAHA KADRODAMI BU ADAMI ISTEMIYORUZ
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