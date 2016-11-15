Beşiktaş, Sassari'yi son saniyede yıktı

Basketbolda, Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki beşinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, A Spor'dan naklen yayın karşılaşmada deplasmanda İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi 75-74 yendi.

İlk periyodu 20-18 geride kapatan Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyrekte toparlandı ve ilk yarıyı 38-34 önde tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte daha iyi hücum yapan ev sahibi Dinamo Sassari, son çeyreğe girilirken 56-51 öne geçti.

Son periyotta Beşiktaş Sompo Japan hücumda daha iyi oynadı ve bitime 3 saniye kala Weems'in üç sayılık basketiyle maçtan 75-74 galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaparken, Dinamo Sassari üçüncü yenilgisini aldı.

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Dinamo Sassari'den Josh Carter olurken, Beşiktaş Sompo Japan adına Michael Thompson 14 sayı üretti.