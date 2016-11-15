 Beşiktaş, Sassari'yi son saniyede yıktı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Beşiktaş, Sassari'yi son saniyede yıktı

    Beşiktaş, Sassari'yi son saniyede yıktı

    , E Grubu beşinci maçında ile karşılaştı.

    Basketbolda, Erkekler E Grubu'ndaki beşinci maçında , 'dan naklen yayın karşılaşmada deplasmanda İtalyan ekibi 'yi 75-74 yendi.

    İlk periyodu 20-18 geride kapatan Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyrekte toparlandı ve ilk yarıyı 38-34 önde tamamlandı.

    Üçüncü çeyrekte daha iyi hücum yapan ev sahibi Dinamo Sassari, son çeyreğe girilirken 56-51 öne geçti.

    Son periyotta Beşiktaş Sompo Japan hücumda daha iyi oynadı ve bitime 3 saniye kala Weems'in üç sayılık basketiyle maçtan 75-74 galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.

    Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaparken, Dinamo Sassari üçüncü yenilgisini aldı.

    Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Dinamo Sassari'den Josh Carter olurken, Beşiktaş Sompo Japan adına Michael Thompson 14 sayı üretti.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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