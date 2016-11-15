 Beşiktaş Adanaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    'a hazırlanıyor

    Beşiktaş Adanaspor'a hazırlanıyor

    , 'in 11. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını basına kapalı yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

    'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanında siyah-beyazlıların istasyon koşuları, pas ve çeşitli oyunlar üzerinde durduğu belirtildi. Minik kale maçla devam eden antrenmanın yarım sahadaki taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

    Antrenmana, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve bireysel çalışan Necip Uysal'ın katılmadığı ifade edildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:32
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