Beşiktaş Adanaspor'a hazırlanıyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanında siyah-beyazlıların istasyon koşuları, pas ve çeşitli oyunlar üzerinde durduğu belirtildi. Minik kale maçla devam eden antrenmanın yarım sahadaki taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve bireysel çalışan Necip Uysal'ın katılmadığı ifade edildi.

Beşiktaş, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.