 Benfica'yı bana bırakın – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Benfica'yı bana bırakın

    Benfica'yı bana bırakın

    Beşiktaş ve Portekiz Milli Takım formalarıyla adeta şov yapan , “İyi durumdayım ve Benfica’ya karşı oynamayı severim” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde alınan başarılı sonuçların sürpriz olmadığını söyleyen Q7, “Biz gücümüzü kanıtladık. Her şey bizim elimizde” yorumunu yaptı.

    Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Ricardo , Portekiz'in Letonya ile oynadığı maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekiz'in Letonya'yı 4-1 yendiği karşılaşma oyuna 65. dakikada girip 2 asist yaparak maça damga vuran isimlerden olan Quaresma, Beşiktaş'ın Benfica ile oynayacağı maçla ilgili konuştu. Karşılaşma sonrasında Portekiz basınına yaptığı açıklamalarda, siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynayacağı maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Ben de, Beşiktaş'ta harika durumda. Benfica'ya karşı oynamayı ayrıca severim" diye konuştu.

    ARTIK KOLAY MAÇ YOK
    Quaresma, Şampiyonlar Ligi gruplarında aldıkları başarılı sonuçların sürpriz olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Benfica da, Napoli de bizi küçümsemedi çünkü kalitemizi biliyorlardı. Günümüzde artık kolay maç yok ve biz de bunu kanıtladık. Napoli'de çok önemli bir galibiyet aldık. Herkes kaybetmemizi bekliyordu ama neler yapabileceklerimizi gösterdi. Benfica karşısında da her şey bizim elimizde. Gruptaki mücadelenin son karşılaşmaya kadar süreceğini düşünüyorum."

    Q7'DEN MÜTHİŞ İSTATİSTİK
    Kartal'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Q7, bu sezon Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı ile toplam 17 karşılaşmaya çıkarken, son 12 karşılaşmada skorlara yaptığı katkı ile önemli rol oynadı. Portekizli oyuncu, Portekiz ve Beşiktaş formasıyla çıktığı son 12 resmi maçta 10 gole katkı yaptı. Ricardo Quaresma, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 8 asist yaptı. Siyah beyazlı yıldız, bu sezonki resmi maçların sadece 1'inde (Karabük) forma

    QUARESMA FARK YARATTI?
    Letonya Teknik Direktörü Pahars, 4-1'lik Portekiz yenilgisini Quaresma'nın müthiş formuna bağladı. Pahars "Onlar bizden çok daha iyi. Yine de Quaresma oyuna girene kadar işler Portekiz için kolay gitmiyordu. Ama o girdi, oyunu kontrolüne aldı. Bu fark onun eseri oldu" dedi. Bu arada ABD'de yapılan şampiyonluk balosunda Beşiktaşlı futbolcuların ve takımın imzalı formalarının da açık artırma ile satıldığı gecede, en yüksek bedelle satılan Quaresma forması oldu.

    TALiSCA HARiKA BiR YETENEK
    Quaresma, takım arkadaşı Talisca'ya da övgüler yağdırdı. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı nedeniyle eski takımı Benfica'ya karşı forma giyememesini büyük şanssızlık olarak değerlendiren Q7, "Harika bir yetenek ve aramıza tekrar dönmesi bizim için çok önemli. Her takım, önemli oyuncularının eksikliğini hisseder elbette ancak mevcut kadromuzla elimizden geleni yapmak zorundayız" ifadesini kullandı. Talisca için eski Gaziantepsporlu Marçal da, "Onun yokluğu Beşiktaş için büyük dezavantaj. Benfica bundan faydalanacaktır" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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