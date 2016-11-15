Benfica'yı bana bırakın
Beşiktaş ve Portekiz Milli Takım formalarıyla adeta şov yapan Quaresma, “İyi durumdayım ve Benfica’ya karşı oynamayı severim” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde alınan başarılı sonuçların sürpriz olmadığını söyleyen Q7, “Biz gücümüzü kanıtladık. Her şey bizim elimizde” yorumunu yaptı.
ARTIK KOLAY MAÇ YOK
Quaresma, Şampiyonlar Ligi gruplarında aldıkları başarılı sonuçların sürpriz olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Benfica da, Napoli de bizi küçümsemedi çünkü kalitemizi biliyorlardı. Günümüzde artık kolay maç yok ve biz de bunu kanıtladık. Napoli'de çok önemli bir galibiyet aldık. Herkes kaybetmemizi bekliyordu ama neler yapabileceklerimizi gösterdi. Benfica karşısında da her şey bizim elimizde. Gruptaki mücadelenin son karşılaşmaya kadar süreceğini düşünüyorum."
Q7'DEN MÜTHİŞ İSTATİSTİK
Kartal'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Q7, bu sezon Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı ile toplam 17 karşılaşmaya çıkarken, son 12 karşılaşmada skorlara yaptığı katkı ile önemli rol oynadı. Portekizli oyuncu, Portekiz ve Beşiktaş formasıyla çıktığı son 12 resmi maçta 10 gole katkı yaptı. Ricardo Quaresma, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 8 asist yaptı. Siyah beyazlı yıldız, bu sezonki resmi maçların sadece 1'inde (Karabük) forma
QUARESMA FARK YARATTI?
Letonya Teknik Direktörü Pahars, 4-1'lik Portekiz yenilgisini Quaresma'nın müthiş formuna bağladı. Pahars "Onlar bizden çok daha iyi. Yine de Quaresma oyuna girene kadar işler Portekiz için kolay gitmiyordu. Ama o girdi, oyunu kontrolüne aldı. Bu fark onun eseri oldu" dedi. Bu arada ABD'de yapılan şampiyonluk balosunda Beşiktaşlı futbolcuların ve takımın imzalı formalarının da açık artırma ile satıldığı gecede, en yüksek bedelle satılan Quaresma forması oldu.
TALiSCA HARiKA BiR YETENEK
Quaresma, takım arkadaşı Talisca'ya da övgüler yağdırdı. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı nedeniyle eski takımı Benfica'ya karşı forma giyememesini büyük şanssızlık olarak değerlendiren Q7, "Harika bir yetenek ve aramıza tekrar dönmesi bizim için çok önemli. Her takım, önemli oyuncularının eksikliğini hisseder elbette ancak mevcut kadromuzla elimizden geleni yapmak zorundayız" ifadesini kullandı. Talisca için eski Gaziantepsporlu Marçal da, "Onun yokluğu Beşiktaş için büyük dezavantaj. Benfica bundan faydalanacaktır" dedi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:12
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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