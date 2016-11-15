 Benfica biletleri perşembe satışta – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Benfica biletleri perşembe satışta

    Benfica biletleri perşembe satışta
    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. karşılaşmasında 23 Kasım çarşamba günü saat 20.45'de Vodafone Arena'da Benfica ile karşılaşacağı karşılaşmanın biletleri perşembe günü saat 11.00'den itibaren satışa çıkacak. Mücadelenin bilet fiyatları 130 ila 395 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 Tribünü biletleri ise 800-900 TL'den satılacak.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Benfica biletleri perşembe satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.