Benfica biletleri perşembe satışta

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. karşılaşmasında 23 Kasım çarşamba günü saat 20.45'de Vodafone Arena'da Benfica ile karşılaşacağı karşılaşmanın biletleri perşembe günü saat 11.00'den itibaren satışa çıkacak. Mücadelenin bilet fiyatları 130 ila 395 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 Tribünü biletleri ise 800-900 TL'den satılacak.