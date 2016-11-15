 Adana maçına ek tribün açıldı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Adana maçına ek tribün açıldı

    Adana maçına ek tribün açıldı

    'ın, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ek tribün açıldı.

    Güney ekibinden yapılan açıklamada, " karşılaşması için misafir takıma ayrılan Kuzey Kale Arkası tribünü biletleri tükenmiştir. Rakibimizin talebi üzerine Kuzey Kapalı tribünü de misafir tribün olarak Beşiktaş'a ayrılmıştır. Bilet fiyatı 180 TL'dir" ifadelerine yer verildi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adana maçına ek tribün açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.